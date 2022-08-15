أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 15 أغسطس 2022.. هبوط جماعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية صباح يوم الاثنين 15 أغسطس 2022 تزامنا مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 216.75 ريال (57.73 دولار) مقابل 217.93 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين عَنّْد مستوى 162.57 ريال (43.30 دولار) مقابل 163.45 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.44 ريالاً (33.67 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 108.38 ريال (28.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 189.66 ريال (50.51 دولار)، مقابل 190.70 ريال فِيْ ختام تداولات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6741 ريالاً (1795 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1517 جنيهاً (404.12 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انتعاش الدولار، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما يزيد الضغط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب الفوري 0.6 بالمئة إلَّى 1791.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1807.30 دولار.

محا الدولار خسائره السابقة، وارتفع بنسبة 0.2٪ أمام منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، المقرر يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع سعر الفائدة فِيْ المستقبل.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر غير المربح.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه المشكلات نفسها سلبية فِيْ النهاية”.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 1.2 فِيْ المائة إلَّى 20.57 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3 فِيْ المائة إلَّى 950.37 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عَنّْد 2222.23 دولارًا.