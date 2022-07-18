أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 18 يوليو 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم الاثنين 18 يوليو 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 207.81 ريال (55.32 دولار)، مقابل 206.42 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم إلَّى 155.86 ريال (41.49 دولار) مقارنة بـ 154.82 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.23 ريال (32.27 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.91 ريال (27.66 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى مستوى 181.84 ريال (48.40 دولار)، مقابل 180.62 ريال فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6463 ريالاً (1720 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1455 ريالاً (387.24 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعض الشيء، فِيْ حين تراجع المستثمرون عَنّْ توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل.

وارتفع سعر الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلَّى 1719.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له فِيْ نحو عام الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1714.30 دولار.

انخفض الدولار عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، منخفضًا 0.3٪، مما خفض تكلفة الذهب المقوم بالدولار للمشترين بالعملات الأخرى.

أشار مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الجمعة إلَّى أنهم سوف يلتزمون برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعات البنك المركزي المقرر عقدها فِيْ 26-27 يوليو.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4٪ إلَّى 862.69 دولارًا للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلَّى 1875.12 دولار.