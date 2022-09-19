أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 19 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات صباح الاثنين 19 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 201.63 ريال (53.66 دولار) مقابل 202.59 ريال (53.92 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 176.43 ريال (46.96 دولار) مقابل 177.27 ريال (47.18 دولار) فِيْ إغلاق أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 151.22 ريال (40.25 دولار) مقابل 151.95 ريال (40.44 دولار) أمس.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 117.62 ريال (31.30 دولار) مقابل 118.18 ريال (31.45 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6271 ريالاً (1669 دولاراً)، مقابل 6301 ريالاً (1677 دولاراً) فِيْ ختام تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1411 ريالاً (375.65 دولاراً)، مقابل 1418 ريالاً (377.45 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 7 دولارات، بينما ارتفعت الفضة وحدها، مخالفة للاتجاه العام.

وبحسب بيانات السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.44٪ أو ما يعادل 7.31 دولار لتصل إلَّى 1668.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 540 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.43٪، أي ما يعادل 7.25 دولارًا، لتصل إلَّى 1688.7 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.17٪ إلَّى 19.41 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.96٪ إلَّى 2116.52 دولارًا، ونزل البلاتين 0.26٪ إلَّى 903.8 دولارًا.