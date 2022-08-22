أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 22 أغسطس 2022.. هبوط متوقع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين 22 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية مستوى 210.60 ريال (56.04 دولار) مقابل 211.14 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 157.95 ريالًا (42.03 دولارًا)، مقابل 158.36 ريالًا فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 122.85 ريالاً (32.69 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 105.30 ريالاً (28.02 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 184.28 ريال (49.04 دولار)، مقابل 184.75 ريال فِيْ ختام تداولات أمس.

بلغ سعر أونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6550 ريالاً (1743 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1474 ريالاً (392.30 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 14 دولارًا يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من 3 أسابيع، متأثرة بقوة الدولار.

يأتي ذلك وسط توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.82٪، أي ما يعادل 14.40 دولارًا، ليسجل مستوى 1748.50 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، الجمعة الماضية، بانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلة أدنى مستوى لها فِيْ 3 أسابيع، مع صعود الدولار الأمريكي.

وسجلت أسعار المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي خسائر بنحو 2.9٪، لتسجل أول انخفاض أسبوعي فِيْ 5 أسابيع.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.70٪ ليسجل 1734.82 دولار للأوقية.

فِيْ الوقت نفسه، انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – لتسليم سبتمبر – بنسبة 1.20 ٪، عَنّْد 18.95 دولارًا للأوقية.

كَمْا انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.18٪ ليسجل 888.58 دولارًا للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.61٪ إلَّى 2095.40 دولارًا للأوقية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ إلَّى أعلى مستوى فِيْ شهر واحد مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ شهر واحد، مما أدى إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المربح.