أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 25 يوليو 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، بشكل هامشي، صباح يوم الاثنين 25 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية باحتياطي الذهب، بـ 323.1 طنًا من المعدن الثمين، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

وجاء فِيْ المرتبة الثانية لبنان باحتياطي 286.8 طن ثم الجزائر باحتياطي 173.8 طن.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 208.76 ريال (55.56 دولار)، مقابل 208.78 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية، خلال التعاملات الصباحية، مستوى 156.57 ريالاً (41.67 دولاراً)، مقابل 156.59 ريالاً فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى مستوى 121.78 ريال (32.41 دولار)، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل 104.38 ريال (27.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 182.67 ريال (48.62 دولار)، مقابل 182.69 ريال فِيْ ختام تداولات أمس الأحد.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6492 ريالاً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1461 ريالاً (388.93 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي هذا الأسبوع إلَّى تراجع الطلب على الذهب.

وتراجع سعر الذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.84 دولار للأوقية اعتبارا من 0110 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1718.70 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد إن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ وأقرت بخطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

صرحت يلين لشبكة NBC بأن أرقام التوظيف الأمريكية القوية والإنفاق الاستهلاكي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس فِيْ حالة ركود حاليًا.

فِيْ الأسبوع الماضي، انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة ارتفاع التضخم عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد فِيْ مقابلة نُشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلَّى هدفه، 2٪.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.6 فِيْ المائة إلَّى 18.48 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 فِيْ المائة إلَّى 868.62 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5 فِيْ المائة إلَّى 1999.94 دولار.