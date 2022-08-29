أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 29 أغسطس 2022.. الخسائر مستمرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية مرة أخرى، خلال تعاملات صباح الاثنين 29 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 208.14 ريال (55.42 دولار) مقارنة بـ 210.10 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 156.11 ريالاً (41.57 دولاراً) مقارنة بـ 157.58 ريالاً، فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 121.41 ريالاً (32.33 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 104.07 ريالاً (27.71 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 182.13 ريال (48.50 دولار)، مقابل 183.84 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6473 ريالاً (1724 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1457 ريالاً (387.98 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 13 دولارًا فِيْ التعاملات المبكرة.

وفقًا لبيانات السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.76٪ أو ما يعادل 13.2 دولارًا أمريكيًا لتصل إلَّى 1725.16 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0551 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.79٪، أي ما يعادل 13.75 دولارًا، لتصل إلَّى 1736.05 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.82٪ إلَّى 18.4 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.16٪ إلَّى 842.9 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6٪ إلَّى 2120 دولارًا.