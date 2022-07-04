أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 4 يوليو 2022.. هبوط “غير متوقع”

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، خلال التعاملات صباح الاثنين 4 يوليو 2022، على الرغم من ارتفاع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية 218.18 ريالاً (58.13 دولاراً)، مقابل 218.90 ريالاً، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 190.91 ريال (50.87 دولار)، مقابل 191.54 ريال فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم مستوى 163.64 ريالاً (43.60 دولاراً) مقابل 164.18 ريالاً فِيْ ختام تداولات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.27 ريال (33.91 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 109.09 ريال (29.07 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وصل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 6785 ريالاً (1808 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية مستوى 1527 ريالاً (406.93 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أبقت عائدات السندات الضعيفة أسعار المعدن الأصفر فوق 1800 دولار، وهُو ما عارض بشكل هامشي الضغط من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 0833 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب – تسليم أغسطس – بنسبة 0.40٪، ليصل إلَّى مستوى 1808.70 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الماضي على تراجع، حيث سجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

من ناحية أخرى، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 1807.09 دولار للأوقية.

أسعار المعادن الأخرى

ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.32٪ عَنّْد 19.73 دولار للأوقية.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.83٪ ليسجل 885.35 دولار للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 1.13٪ إلَّى 1937.49 دولارًا للأوقية.