أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 5 سبتمبر 2022.. هدوء مؤقت

تباينت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، بين استقرار وتراجع هامشي، صباح الاثنين 5 سبتمبر 2022، رغم صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم مستوى 207.13 ريال (55.09 دولار) مقابل 207.14 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

فِيْما بقي سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم عَنّْد المستوى 155.35 ريال (41.32 دولار)، مقارنة بنفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تداولات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد حوالي 120.83 ريال (32.14 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.57 ريال (27.55 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولاً فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 181.24 ريالاً (48.21 دولاراً)، مقابل 181.25 ريالاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6442 ريالاً (1713 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1450 ريالاً (385.66 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتواصل جني المكاسب بعد أن سجلت أفضل أداء لها فِيْ شهر فِيْ الجلسة السابقة.

يأتي ذلك بدعم من تقرير الوظائف الأمريكية فِيْ أغسطس، مما يشير إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أدى ارتفاع الدولار، وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، إلَّى الحد من مكاسب المعدن الأصفر.

بحلول الساعة 0815 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – فِيْ نهاية التداول بنسبة 0.01٪، ليسجل 1،722.80 دولارًا للأوقية.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الجمعة بارتفاع بنحو 13 دولاراً، لكنها سجلت التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، بخسارة بنحو 1.5٪.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.03٪ إلَّى 1712.65 دولار للأوقية.

معادن ثمينة أخرى

ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.78٪، عَنّْد 18.02 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.62٪، إلَّى 844.27 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.93٪، عَنّْد 2042.76 دولارًا للأوقية.