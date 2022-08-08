أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الإثنين 8 أغسطس 2022.. هبوط النفِيْس

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات صباح الاثنين 8 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم 214.21 ريالاً (57.00 دولاراً) مقابل 214.76 ريالاً (57.15 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للرصد. أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 187.43 ريال (50.01 دولار)، مقابل 187.92 ريال (50.01 دولار) يوم الأحد.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 160.66 ريال (42.75 دولار)، مقابل 161.07 ريال (42.86 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 124.95 ريالًا (33.25 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 6662 ريالاً (1773 دولاراً)، مقابل 6679 ريالاً (1777 دولاراً) أمس.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) عَنّْد مستوى 1499 ريالاً (398.99 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بارتفاع عائد الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي هذا بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي من فرص رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة بشكل كبير.

وبحلول الساعة 0825 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم ديسمبر – بنسبة 0.04٪ ليسجل مستوى 1790.40 دولارًا للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها، نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، منخفضة بنحو 16 دولارا، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

كَمْا انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.11٪ ليسجل 1773.46 دولار للأوقية.

المعادن الثمينة

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.92٪، عَنّْد 20.02 دولار للأوقية.

فِيْ غضون ذلك، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.42٪ ليسجل 932.32 دولار للأوقية.

ارتفع السعر الفوري للبلاديوم بنسبة 1.10٪ عَنّْد 2152.75 دولار للأوقية.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عَنّْد 106.77 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم الجمعة الماضي عَنّْد 106.93، وهُو الأقوى منذ 28 يوليو.

ذكرت رويترز أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب عادة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

حامت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها فِيْ أكثر من أسبوعين.