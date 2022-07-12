أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 12 يوليو 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، الثلاثاء 12 يوليو 2022، فِيْ ظل استقرار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

الأسواق فِيْ المملكة العربية السعودية غير نشطة للغاية فِيْ ضوء عطلة عيد الأضحى.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم نحو 209.47 ريال (55.80 دولار)، مقابل 209.16 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 183.29 ريال (48.83 دولار)، مقابل 183.02 ريال فِيْ ختام تداولات أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 157.11 ريال (41.85 دولار)، مقابل 156.87 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

وبشأن أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 122.19 ريال (32.55 دولار)، مقابل 122.01 ريال فِيْ إغلاق أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية عَنّْد المستوى 6515 ريالاً (1736 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1466 ريالاً (390.64 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، استقر الذهب يوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب وعوض تأثير ارتفاع الدولار، الذي دفع الذهب إلَّى أدنى مستوى له فِيْ تسعة أشهر قبل ذلك.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1733.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول عَنّْد 1722.36 دولار للأوقية فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي، مما يدعم الطلب على الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفِيْسة

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.7٪ إلَّى 18.95 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين بنسبة 2٪ إلَّى 852.07 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.5٪ إلَّى 2130.02 دولار للأوقية.