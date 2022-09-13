أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. صعود ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تداولات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، على الرغم من استقرار “الثمين” عالميا وتوقع بيانات التضخم الأمريكية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 209 ريال (55.61 دولار) وسط المتداولين وصاغة الذهب، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية، ليرتفع إلَّى مستوى 156.75 ريال (41.71 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.92 ريالاً (32.44 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 104.50 ريالاً (27.81 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) ليصل إلَّى مستوى 182.88 ريال (48.66 دولار).

وكان سعر أونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، نحو 6500 ريال (1،730 دولار)، وسعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراط). ) حوالي 1463 ريال (389.29 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث ينتظر المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية تغيرا طفِيْفا إلَّى 1724.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش. وصلت الأسعار إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين عَنّْد 1734.99 دولارًا يوم الاثنين وسط تراجع الدولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1734.90 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، الصادرة فِيْ الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس مقابل 8.5٪ فِيْ يوليو.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 19.69 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت يوم الاثنين أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ فبراير 2022.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 905.15 دولار والبلاديوم 2.7 بالمئة إلَّى 2203.77 دولار بعدما تراجع فِيْ وقت سابق 4.7 بالمئة.