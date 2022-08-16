أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. صعود جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس / آب 2022، وسط استقرار المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 215.28 ريال (57.33 دولار) مقابل 214.94 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم عَنّْد المستوى 161.46 ريال (43.00 دولار)، مقابل 161.21 ريال فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 125.58 ريالاً (33.44 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 107.64 ريالاً (28.66 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 188.37 ريالاً (50.16 دولاراً)، مقابل 188.08 ريالاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6695 ريالاً (1783 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1507 جنيهات (401.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى ارتفاع الدولار والمخاوف من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلَّى الضغط على عائدات السندات الأمريكية.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1779.39 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1795.70 دولار.

انخفض مؤشر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة إلَّى 2.7788٪، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على المعدن الأصفر غير ذي العائد.

تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1٪ إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع فِيْ محاولة لشراء المعدن الأصفر، الذي يعد ملاذًا آمنًا، بعد بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة أثارت مخاوف من حدوث ذلك. ركود.

قال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق فِيْ سيتي إندكس، “إن مجموعة من البيانات الضعيفة من الصين أحيت المخاوف من ركود عالمي، مما أدى إلَّى ارتفاع الدولار على حساب المعادن”.

حافظ مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي على نبرة متشددة وأشاروا إلَّى المزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام للحد من التضخم المرتفع.