أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 19 يوليو 2022.. صعود مستمر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022، وسط تراجع هامشي فِيْ المعدن النفِيْس بالأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم 207.01 ريالاً (55.11 دولاراً)، مقابل 206.33 ريالاً فِيْ نهاية تعاملات أمس، وفقاً لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 155.26 ريال (41.39 دولار)، مقابل 154.75 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 120.76 ريال (32.15 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.50 ريال (27.56 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى مستوى 181.14 ريال (48.22 دولار)، مقابل 180.54 ريال فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6438 ريالاً (1714 دولاراً)، فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1449 ريالاً (385.80 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف يوم الثلاثاء، حيث تنتظر البنوك المركزية تحركات لمواجهة التضخم، الذي وصل إلَّى مستويات قياسية فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الدولار، الأمر الذي جعل الأسعار عالقة فِيْ نطاق محدود، حيث امتنع المستثمرون عَنّْ القيام بمراهنات كبيرة قبل الاجتماعات الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

وبحلول الساعة 0812 صباحًا بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – لتسليم أغسطس – بنسبة 0.06٪ ليسجل المستوى 1709.20 دولارًا للأوقية.

أغلقت أسعار الذهب يوم أمس الاثنين على ارتفاع للمرة الأولى فِيْ 3 جلسات متتالية، مع تراجع الدولار الأمريكي.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.14٪، ليصل إلَّى 1711.58 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم سبتمبر – بنسبة 0.53٪ إلَّى 18.784 دولار للأوقية.

ارتفع سعر البلاتين الفوري بنحو 0.83٪، ليسجل 874.76 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.78٪، عَنّْد 1892.46 دولارًا للأوقية.

يأتي هذا فِيْ وقت ينخفض ​​فِيْه الدولار بنسبة 0.5٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.