أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. مسار الصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تداولات الثلاثاء 2 أغسطس 2022، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الأسواق “الثمينة” على مستوى العالم.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 214.36 ريال (57.07 دولار) مقارنة بـ 212.63 ريال (56.61 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لـ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولاً فِيْ المملكة) إلَّى 187.57 ريالاً (49.94 دولاراً)، مقابل 186.06 ريالاً (49.54 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية نحو 160.77 ريال (42.80 دولار)، مقابل 159.48 ريال (42.46 دولار)، فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.05 ريالاً (33.29 دولاراً).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية، فِيْ التعاملات صباح الثلاثاء، نحو 6667 ريالاً (1775 دولاراً).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1.501 ألف ريال (399.50 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ نحو شهر خلال تعاملات مساء الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار، فِيْما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ تشديد السياسة النقدية.

وخلال التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الذهب تراجعا طفِيْفا اليوم بنسبة 0.01٪، لتصل سعر الأوقية (الأونصة) إلَّى 1772.10 دولار، بعد أن سجلت فِيْ وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو عَنّْد 1774.95 دولار.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق فِيْ زينيتي “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب.”

ارتفع الذهب بنسبة 2.2٪ الأسبوع الماضي، وهُو أفضل أداء أسبوعي له منذ مارس، بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، جيروم باول، متشددًا نسبيًا بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضًا بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما فِيْ ذلك الانكَمْاش غير المتوقع فِيْ الاقتصاد الأمريكي فِيْ الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع فِيْ منطقة اليورو.

ستتم مراقبة تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة عَنّْ كثب لمعرفة تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

أسعار المعادن النفِيْسة اليوم

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفض سعر الفضة اليوم الثلاثاء فِيْ تعاملات فورية بنسبة 1.11٪ ليصل إلَّى 20128 دولارًا مقابل 20.30 دولارًا للأوقية عَنّْد إقفال تعاملات يوم الاثنين.

وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.25٪ إلَّى 901.35 دولار، مقارنة بـ 904.97 دولار فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر البلاديوم اليوم بنسبة 0.98٪، لينخفض ​​إلَّى 2170.02 دولاراً مقارنة بـ 2192.30 دولاراً فِيْ نهاية تعاملات يوم الاثنين.