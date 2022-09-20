أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية لليوم الثالث صباح الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 202.29 ريال (53.84 دولار) مقابل 202.48 ريال عَنّْد إغلاق أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولاً فِيْ المملكة) إلَّى 177.01 ريالاً (47.11 دولاراً)، مقابل 177.18 ريالاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 151.72 ريال (40.38 دولار) مقارنة بـ 151.87 ريال فِيْ تعاملات أمس الاثنين.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر الجرام من الذهب عيار 14 قيراط نحو 118 ريالاً (31.41 دولاراً)، مقابل 118.12 ريالاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال التعاملات الصباحية، نحو 6291 ريالاً (1674 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1416 ريالاً (376.88 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات فِيْ المعاملات الفورية، بينما ارتفعت معادن أخرى، من بينها النحاس والفضة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.23٪، أو ما يعادل 3.88 دولارًا، لتصل إلَّى 1671.94 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0554 صباحًا بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.11٪ بما يعادل 1.9 دولار لتصل إلَّى 1680.15 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.58٪ إلَّى 19.47 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 2.17٪ إلَّى 2182.27 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.31٪ إلَّى 919.15 دولارًا.