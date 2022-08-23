أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. صعود جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، فِيْ التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية مستوى 209.84 ريال (55.87 دولار) مقابل 209.77 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية عَنّْد مستوى 157.38 ريال (41.91 دولار)، مقابل 157.33 ريالاً فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.41 ريال (32.59 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 104.92 ريال (27.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 183.62 ريال (48.89 دولار)، مقابل 183.55 ريال فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر أونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6526 ريالاً (1738 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1469 ريالاً (391.13 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، منتعشة من أدنى مستوى لها فِيْ 3 أسابيع سجلت فِيْ الجلسة السابقة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.1٪، أو ما يعادل 1.8 دولار، لتصل إلَّى 1738.06 دولار للأونصة، بحلول “0314 صباحا بتوقيت جرينتش”.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.12٪، أي ما يعادل 2.5 دولار، لتصل إلَّى 1750.7 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.16٪ إلَّى 18.84 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.05٪ إلَّى 867.85 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.13٪ إلَّى 2014.78 دولارًا.