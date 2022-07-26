أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 26 يوليو 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، صباح يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية باحتياطي الذهب، بـ 323.1 طنًا من المعدن الثمين، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر فِيْ يونيو الماضي.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

وجاء فِيْ المرتبة الثانية لبنان باحتياطي 286.8 طن ثم الجزائر باحتياطي 173.8 طن.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 208.54 ريال (55.50 دولار) مقابل 207.83 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية، خلال التعاملات الصباحية، نحو 156.41 ريالاً (41.62 دولاراً)، مقابل 155.88 ريالاً فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى مستوى 121.65 ريال (32.37 دولار)، وارتفع سعر الجرام عيار 12 قيراطًا مسجلاً 104.27 ريال (27.75 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 182.48 ريال (48.56 دولار)، مقابل 181.86 ريال فِيْ ختام تداولات أمس الاثنين.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6486 ريالاً (1726 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1460 ريالاً (388.50 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، فِيْما يترقب المستثمرون حول العالم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.12٪، أو ما يعادل 2.17 دولار، إلَّى 1721.88 دولار للأونصة، هذا الصباح.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04٪ أو 0.7 دولار لتصل إلَّى 1719.75 دولار للأوقية.

فِيْما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.31٪ إلَّى 872.65 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.11٪ إلَّى 2005.5 دولارًا، وارتفعت الفضة 0.32٪ إلَّى 18.38 دولارًا للأوقية.