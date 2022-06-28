أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 28 يونيو 2022.. عودة التراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، صباح يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، على الرغم من صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم نحو 220.47 ريال (58.73 دولار)، مقابل 221.9 ريال (59.13 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ السعودية فِيْ التعاملات الصباحية اليوم 165.35 ريالًا (44.05 دولارًا)، مقابل 166.43 ريالًا (44.34 دولارًا) خلال تعاملات يوم الاثنين.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.61 ريالاً (34.26 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 110.23 ريالاً (29.37 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ التعاملات صباح الثلاثاء، عَنّْد 192.91 ريال (51.39 دولار)، مقابل 194.16 ريال (51.74 دولار).

وصل سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6857 ريالاً (1827 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية 1543 ريالاً (411.14 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفِيْفا، حيث تم تداول الذهب الفوري بسعر 1824.28 دولار للأوقية.

كَمْا تم تداول الذهب تسليم أغسطس عَنّْد 1826.9 دولار أمريكي، منتعشًا بنسبة 0.12٪.

وارتفعت أسعار النفط بالتزامن مع وعد مجموعة السبع بتشديد الضغط على الشؤون المالية لروسيا من خلال فرض عقوبات جديدة من بينها خطة لخفض سعر النفط الروسي.

كَمْا ارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات يوم الاثنين بعد بيانات طلبيات رأس المال والسلع المعمرة، وفاجأت مبيعات المنازل المعلقة بالاتجاه الصعودي عَنّْ الشهر السابق.

وصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى 3.1847٪ يوم الثلاثاء، مقارنة بإغلاقه فِيْ الولايات المتحدة عَنّْد 3.194٪ يوم الاثنين.

كَمْا ارتفع عائد السنتين أيضًا، حيث يتوقع التجار رفع سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية إلَّى 3.0974٪.

انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية حيث ضغط المستثمرون على التوقعات بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، إلَّى 103.91.

تؤثر قوة الدولار على أسعار الذهب، بينما يعطي انخفاضه فرصة للمعدن الثمين لتحقيق مكاسب فِيْ الأسواق العالمية.