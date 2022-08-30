أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. تراجع “النفِيْس”

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية مرة أخرى، خلال تعاملات صباح الثلاثاء 30 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 209.39 ريال (55.75 دولار) مقارنة بـ 210.01 ريال فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 157.04 ريال (41.81 دولار)، مقابل 157.51 ريال، فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.14 ريالاً (32.52 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 104.69 ريالاً (27.87 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 183.22 ريال (48.78 دولار)، مقابل 183.76 ريال فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6512 ريالاً (1734 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1466 ريالاً (390.25 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث خسرت أكثر من 5 دولارات.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.28٪، أو 5.12 دولار، إلَّى 1732.47 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 708 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة – تسليم ديسمبر – بنسبة 0.32٪ بما يعادل 5.65 دولار لتصل إلَّى 1744.05 دولار للأوقية.

ومن حيث المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.55٪ إلَّى 18.45 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.95٪ إلَّى 845.6 دولارًا.