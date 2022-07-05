أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الثلاثاء 5 يوليو 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال منتصف تعاملات يوم الثلاثاء 5 يوليو / تموز 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية 217.44 ريالاً (57.93 دولاراً) مقابل 218.24 ريالاً، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 190.27 ريال (50.69 دولار)، مقابل 190.96 ريال فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم مستوى 163.08 ريالاً (43.45 دولاراً) مقابل 163.68 ريالاً فِيْ ختام تداولات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.84 ريال (33.79 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 108.72 ريال (28.96 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وصل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 6762 ريالاً (1802 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية مستوى 1522 ريالاً (405.49 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بحسب سعر الذهب المباشر، مع استمرار المعدن الأصفر فوق حاجز 1800 دولار.

بحلول الساعة 0855 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب الفورية إلَّى 1801.57 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1807.09 دولارًا يوم أمس، وفقًا لـ Business Insider.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أبقت عائدات السندات الضعيفة أسعار المعدن الأصفر فوق 1800 دولار، وهُو ما عارض بشكل هامشي الضغط من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة – تسليم أغسطس – بنسبة 0.40٪، لتصل إلَّى مستوى 1808.70 دولار للأوقية. من ناحية أخرى، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.24٪ ليصل إلَّى 1807.09 دولار للأوقية.

وأنهت أسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الماضي على تراجع، حيث سجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.