أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 1 يوليو 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تعاملات الجمعة، 1 يوليو 2022، مع تراجع المعدن الأصفر عالميًا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 216.99 ريال (57.83 دولار) مقابل 219.13 ريال (58.41 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 189.87 ريال (53.01 دولار) مقابل 191.75 ريال (51.11 دولار) خلال تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 162.74 ريال (43.37 دولار)، مقابل 164.35 ريال (43.8 دولار)، خلال تعاملات اليوم السابق.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.58 ريال (33.73 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 108.49 ريال (28.91 دولار)، مقابل 109.57 ريال. ريال (29.20 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6748 ريالاً (1799 دولاراً)، وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 1519 ريالاً (404.82 دولاراً)، مقابل 1534 ريالاً (408.85 دولاراً) خلال تعاملات أمس. .

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 1800 دولار يوم الجمعة، ويتجه المعدن الثمين للخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وصعود الدولار إلَّى خفض جاذبيته.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مايو أيار عَنّْد 1794.62 دولار. كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1798.60 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عَنّْد أدنى مستوياتها منذ 6 يونيو.

قال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة SBI Asset Management، إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الذهب قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشًا متوقعًا عَنّْدما يأتي الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.3 فِيْ المائة إلَّى 19.98 دولار للأوقية، وانخفضت بنحو 5.4 فِيْ المائة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلَّى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلَّى 1920.65 دولار لكنه ارتفع بنحو 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.