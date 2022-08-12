أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 12 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تعاملات صباح الجمعة 12 أغسطس 2022، مع انخفاض “الثمين” عالمياً.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 215.82 ريال (57.48 دولار) مقابل 215.92 ريال (57.43 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 188.85 ريال (50.29 دولار)، مقابل 188.93 ريال (50.25 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 161.87 ريال (43.11 دولار)، مقابل 161.94 ريال (43.07 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 125.90 ريالًا (33.53 دولارًا)، مقابل 125.95 ريالًا (33.5 دولارًا) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6712 ريالاً (1.788 دولاراً).

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراط) إلَّى 1511 ريال (402.34 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عَنّْ زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0835، تراجعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلَّى 1787.83 دولارًا للأوقية (أونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1٪ تقريبًا فِيْ أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فِيْ ما يقرب من سنة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1804 دولارات للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3٪ خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2٪ خلال الأسبوع. انخفاض الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ ثلاثة أسابيع، مما يضغط على الذهب.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ لتصل إلَّى 20.35 دولارًا للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلَّى 2275.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 957.84 دولار للأوقية.