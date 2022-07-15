أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 15 يوليو 2022.. انخفاض واضح

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الجمعة 15 يوليو 2022، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 205.62 ريال (54.80 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 179.92 ريال (47.95 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 154.22 ريال (41.10 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 119.95 ريالًا (31.97 دولارًا).

سعر اونصه وجنيه الذهب

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية، فِيْ التعاملات الصباحية، إلَّى 6395 ريالاً (1704 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1439 ريالاً (383.59 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب لتسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.24٪ (4.10 دولارات أمريكية) لتصل إلَّى 1701.70 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 319 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

انخفض سعر الذهب الفوري أيضًا بنسبة 0.35٪ (5.9 دولارات أمريكية) إلَّى 1703.95 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 328 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تراجعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 1٪ بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع توقعات الذهب بالفعل بسبب مخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من أربعة عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته لتقليل الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.