أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 16 سبتمبر 2022.. هبوط حاد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الجمعة 16 سبتمبر 2022، لتواصل تراجعها بالتوازي مع تراجع كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 200.54 ريال (53.38 دولار) مقابل 204.08 ريال (54.29 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 175.47 ريال (46.71 دولار) مقابل 178.57 ريال (47.50 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 150.41 ريال (40.04 دولار)، مقابل 153.06 ريال (40.72 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 116.98 ريالًا (31.14 دولارًا)، مقابل 119.05 ريالًا (31.67 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6237 ريالاً (1660 دولاراً)، مقابل 6347 ريالاً (1688 دولاراً) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1404 ريالاً (373.66 دولاراً)، مقابل 1429 ريالاً (380.01 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلَّى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022، وذلك بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، فضلًا عَنّْ تراجع الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع معدل الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

جاء التراجع بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.18٪ لتصل إلَّى 1662.16 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 313 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين يوم الاثنين الماضي عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.51٪ لتصل إلَّى 1،668.70 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 313 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

قلص الذهب خسائره لفترة وجيزة بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس، فِيْ حين أظهرت بيانات منفصلة أن مطالبات البطالة الأسبوعية فِيْ الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلَّى 213000 معدل موسميًا الأسبوع الماضي.

تتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل إلَّى 100 نقطة أساس.

يعتبر الذهب عادة وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه لا يولد عوائد، لذلك فهُو حساس لأسعار الفائدة وعوائد الخزينة.

فِيْ غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة فِيْ مكافحة التضخم على نطاق واسع.