أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 19 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، صباح الجمعة 19 أغسطس 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 211.92 ريال (56.43 دولار) مقابل 212.73 ريال (56.63 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 185.43 ريال (49.38 دولار)، مقابل 186.14 ريال (49.56 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 158.94 ريال (42.32 دولار)، مقابل 159.55 ريال (42.48 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 123.62 ريالًا (32.92 دولارًا)، مقابل 124.09 ريالًا (33.04 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6591 ريالاً (1755 دولاراً)، مقابل 6616 ريالاً (1761 دولاراً) أمس.

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلَّى 1483 ريالاً (395 دولاراً)، مقابل 1489 ريالاً (396.44 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، حيث أثر صعود الدولار وتوقعات رفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلَّى 1752.89 دولارًا للأوقية، بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عَنّْد 1751.01 دولارًا فِيْ وقت سابق من الجلسة. خلال الأسبوع، انخفض المعدن الثمين بنسبة 2.7٪، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له فِيْ خمسة أسابيع.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1766.20 دولار.

قال بريان لين، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central “تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب فِيْ الوقت الحالي”.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوى فِيْ شهر واحد مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس أن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.9٪ إلَّى 19.35 دولارًا للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 907.84 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 2149.35 دولار.