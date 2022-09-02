أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 2 سبتمبر 2022.. انخفاض الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، الجمعة 2 سبتمبر 2022، رغم تراجع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 205.86 ريال (54.79 دولار) مقابل 206.58 ريال (54.93 دولار)، خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 180.14 ريال (47.94 دولار)، مقابل 180.76 ريال (48.06 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 154.40 ريال (41.09 دولار) مقابل 154.93 ريال (41.20 دولار) خلال تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 120.09 ريال (31.96 دولار)، مقابل 120.50 ريال (32.04 دولار).

سعر اونصه وجنيه الذهب

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6402 ريالاً (1704 دولارات)، مقابل 6425 ريالاً (1708 دولارات) أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1،441 ريال (383.52 دولار)، مقابل 1446 ريالاً (384.49) دولاراً.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب اليوم فِيْ العقود الآجلة لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.25٪، بمقدار 4.3 دولارات، ليسجل 1713.60 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 331 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وارتفع سعر الذهب الفوري اليوم، بنسبة 0.37٪، بمقدار 6.35 دولارًا، ليسجل 170387 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 342 صباحًا بالتوقيت الشرقي.