أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 22 يوليو 2022.. ارتفاع الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تداولات يوم الجمعة 22 يوليو 2022، على الرغم من تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 207.23 ريال (55.14 دولار) مقابل 204.26 ريال (54.35 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 181.33 ريال (48.25 دولار)، مقارنة بمستوى 178.74 ريال (47.56 دولار) أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 155.43 ريال (41.36 دولار) مقابل 153.2 ريال (40.77 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 120.89 ريال (32.17 دولار)، مقابل 119.15 ريال (31.71 دولار) أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6445 ريالاً (1715 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1451 ريال (386.02 دولار)، مقابل 1430 ريال (380.49 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى من أجل كبح الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1714.72 دولار للأوقية.

تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

لا يزال الذهب يتجه نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى فِيْ ستة أسابيع، مرتفعًا بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1714.90 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

وقال إدوارد مائير المحلل لدى ED&F Capital Markets “الذهب فِيْ اتجاه هبوطي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حَقيْقَة أن التوقعات التضخمية آخذة فِيْ الانخفاض”.

انضم البنك المركزي الأوروبي مع نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع يوم الخميس، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال مئير “ننتظر معرفة مدى تشديدهم فِيْ أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة أو أنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة، فسيكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الذهب.”

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ ثمانية أشهر، فِيْ أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3٪ إلَّى 873.92 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2٪ إلَّى 1895.86 دولارًا للأوقية.