أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 26 أغسطس 2022.. تراجع هامشي

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تداولات مساء الجمعة 26 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 212.01 ريال (56.47 دولار) مقارنة بـ 212.23 ريال (56.49 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 159.01 ريال (42.35 دولار) مقابل 159.17 ريال (42.37 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ السعودية اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.67 ريالاً (32.94 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 106.01 ريالاً (28.23 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 185.52 ريال (49.41 دولار) مقابل 185.49 ريال (49.43 دولار) أمس.

وكان سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6594 ريالاً (1756 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 1484 ريالاً (395.27 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات بعد مكاسبها فِيْ الجلسة السابقة.

بحلول الساعة 0544 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.18٪ أو 3.15 دولار أمريكي إلَّى 1755.6 دولارًا للأوقية.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.18٪، بما يعادل 3.25 دولار، لتصل إلَّى 1768.85 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1٪ إلَّى 19.14 دولارًا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.01٪ إلَّى 874.55 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.27٪ إلَّى 2136.02 دولارًا.