أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 29 يوليو 2022.. زيادة واضحة

قفزت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الجمعة 29 يوليو 2022 بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن النفِيْسة عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم إلَّى 212.77 ريال (56.65 دولار) مقارنة بـ208.02 ريال (55.37 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 186.18 ريال (49.57 ريال سعودي) مقابل 182.02 ريال (48.45 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 159.58 ريال (42.49 السعودية)، مقابل 156.02 ريال (41.53 دولار) أمس.

وحول أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 124.12 ريال (33.05 ريال سعودي) مقابل 121.35 ريال (32.30 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

قفز سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6617 ريالاً (1762 دولاراً)، مقابل 6469 ريالاً (1722) بالأمس.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلَّى 1489 ريال (396.56 دولار) مقابل 1456 ريال (387.60 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، حيث استمرت عائدات الدولار والسندات فِيْ الانخفاض فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل المعدن الأصفر يستعد لأفضل أسبوع له فِيْ ما يقرب من خمسة أشهر.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلَّى 1766.08 دولارًا للأوقية. وارتفع سهمه نحو 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهُو أفضل أداء له منذ أوائل مارس آذار.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7٪ إلَّى 1780.70 دولار.

قال جيفري هالي، كبير المحللين فِيْ OANDA، إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسياً بالدولار والعوائد، وقد أعطته الانخفاضات الأخيرة بعض الدعم هذا الأسبوع.

على الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، إلا أنه لا يزال فِيْ طريقه لتسجيل التراجع الشهري الرابع على التوالي، وهُو أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.

خلال معظم شهر يوليو، كان الدولار يحوم حول أعلى مستوياته فِيْ 20 عامًا، مما أدى إلَّى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين حاملي العملات الأخرى.

كَمْا أثر على أسعار الذهب، تبنت البنوك المركزية الرئيسية نهجا صارما فِيْ رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية فِيْ محاولتها لمكافحة التضخم، فضلا عَنّْ الأداء القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية فِيْ وقت سابق من يوليو.

تزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت يوم الجمعة.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ الربع الثاني، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم فِيْ قفزة بأكثر من 1٪ فِيْ أسعار الذهب كَمْلاذ آمن يوم الخميس.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 1٪ لتصل إلَّى 20.18 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.5٪ إلَّى 901.08 دولارًا أمريكيًا.

ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلَّى 2046.16 دولار لكنه ارتفع بنحو 5.8 بالمئة هذا الشهر وهُو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.