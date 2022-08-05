أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 5 أغسطس 2022.. عودة للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الجمعة 5 أغسطس 2022، بالتزامن مع استقرار المعدن النفِيْس عالميا عَنّْد أعلى مستوياته فِيْ شهر.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 216.39 ريال (57.59 دولار) مقابل 214.29 ريال (57.00 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 189.34 ريال (50.39 دولار) مقابل 187.51 ريال (49.87 دولار) أمس.

انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 162.29 ريال (43.19 دولار)، مقابل 160.72 ريال (42.75 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 126.231 ريالًا (33.59 دولارًا) مقابل 125.01 ريالًا (33.25 دولارًا) خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6730 ريالاً (1791 دولاراً)، مقابل 6665 ريالاً (1773 دولاراً) أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) إلَّى 1515 ريال (403.11 دولار)، مقابل 1500 ريال (398.99 دولار)، خلال اليوم السابق.

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، عَنّْد أعلى مستوياتها فِيْ شهر، قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها، فِيْ وقت عزز فِيْه انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن النفِيْس كَمْلاذ آمن.، مما يبقيها على المسار الصحيح للأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1790.42 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.5٪ هذا الأسبوع.

أيضًا، لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات طفِيْفة لتستقر عَنّْد 1805.80 دولار.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.

وزحف الدولار، لكنه كافح لتعويض خسائره بعد هبوطه بأسرع وتيرة له فِيْ أسبوعين يوم الخميس.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية فِيْ الولايات المتحدة لشهر يوليو والذي قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن خطط الاحتياطي الفِيْدرالي لمحاربة التضخم.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.3٪ إلَّى 20.21 دولارًا للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وارتفع البلاديوم 2.1٪ إلَّى 2107.16 دولارًا للأوقية.

بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 935.14 دولار للأوقية، فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.