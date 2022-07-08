أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 8 يوليو 2022.. الأصفر يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية بشكل هامشي خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة 8 يوليو 2022، مع استقرار “الثمين” عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 210.31 ريال (56.02 دولار) مقارنة بـ 210.18 ريال (55.99 دولار) خلال تعاملات أمس الخميس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لـ مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 157.74 ريال (42.02 دولار) مقارنة بـ 157.64 ريال (41.99 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 122.68 ريالاً (32.68 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 105.16 ريالاً (28.01 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 184.03 ريال (49.02 دولار)، مقابل 183.91 ريال (48.99 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6541 ريالاً (1742 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1472 ريالاً (392.17 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

عالمياً، ارتفع سعر الذهب الفوري بشكل طفِيْف بنسبة 0.15٪ ليسجل مستوى 1742 دولاراً للأونصة، فِيْما شهدت أسعار الذهب تسليم شهر أغسطس استقراراً عَنّْد مستوى 1740 دولاراً للأونصة.

وفِيْ نهاية تعاملات أمس، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.019٪، مع تراجع اليورو بنسبة 0.23٪ إلَّى 1.0158 دولار.

وانخفض الين الياباني بنسبة 0.04٪ إلَّى 136.00 للدولار، فِيْما تم تداول الجنيه البريطاني لآخر مرة عَنّْد 1.2022 دولار، بارتفاع 0.76٪ خلال تعاملات أمس.

كانت عوائد سندات الخزانة أعلى حيث ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المستحقة قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بحثًا عَنّْ أدلة حول قوة الاقتصاد والتحركات التالية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

أدى ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي إلَّى تراجع المعدن الثمين، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن لا يدر أي أرباح.