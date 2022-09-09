أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الجمعة 9 سبتمبر 2022.. صعود الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، الجمعة 9 سبتمبر 2022، متأثرة بارتفاع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم مستوى 208.26 ريال (55.41 دولار) مقابل 207.91 ريال (55.32 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم 156.2 ريال (41.56 دولار) مقابل 155.93 ريال (41.49 دولار) خلال تعاملات أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى نحو 121.48 ريالاً (32.33 دولاراً)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً نحو 104.13 ريالاً (27.71 دولاراً).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 182.23 ريال (48.49 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6477 ريالاً (1723 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1458 ريالاً (387.91 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث كسبت أكثر من 12 دولارًا.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.76٪، أو ما يعادل 12.8 دولارًا، لتصل إلَّى 1721.46 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0510 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7٪ بما يعادل 12.02 دولارًا لتصل إلَّى 1731.9 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.76٪ إلَّى 18.76 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.46٪ إلَّى 874.95 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.43٪ إلَّى 2105.77 دولارًا.