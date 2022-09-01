أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 1 سبتمبر 2022.. هبوط ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 فِيْ السعودية، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 206.58 ريال (54.93 دولار) مقارنة بـ 206.96 ريال (55.06 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 154.93 ريال (41.20 دولار) مقابل 155.22 ريال (41.30 دولار) خلال تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 120.50 ريالًا (32.04 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 180.76 ريال (48.06 دولار) مقابل 181.09 ريال (48.18 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر اونصه وجنيه الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية 6،425 ريالاً (1،708 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1،446 ريال (384.49) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات فِيْ تعاملات فورية.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.24٪ أو ما يعادل 4.14 دولار إلَّى 1707.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.48٪، أي ما يعادل 8.4 دولار، لتصل إلَّى 1717.8 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.48٪ إلَّى 17.6 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلَّى 2081.27 دولارًا، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06٪ إلَّى 826.95 دولارًا.