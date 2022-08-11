أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 11 أغسطس 2022.. هبوط الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية، صباح الخميس 11 أغسطس 2022، مع تراجع مؤشر “الثمين” عالمياً.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 215.92 ريال (57.43 دولار) مقابل 216.81 ريال (57.66 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 188.93 ريال (50.25 دولار)، مقابل 189.71 ريال (50.46 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 161.94 ريال (43.07 دولار)، مقابل 162.61 ريال (43.25 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 125.95 ريالًا (33.5 دولارًا)، مقابل 126.47 ريالًا (33.64 دولارًا) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6715 ريالاً (1786 دولاراً)، مقابل 6743 ريالاً (1793 دولاراً) أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) مستوى 1511 ريالاً (402.03 دولاراً)، مقابل 1518 ريالاً (403.65 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1784.74 دولارًا للأوقية، مبتعدًا عَنّْ أعلى مستوى فِيْ شهر واحد سجله فِيْ الجلسة السابقة.

وفِيْ أسواق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.2٪ أمام نظرائه الرئيسيين بعد انخفاضه بنسبة 1٪ فِيْ الجلسة السابقة، وهُو أكبر مكسب فِيْ خمسة أشهر. ارتفعت عملات السلع مع تحسن الرغبة فِيْ المخاطرة من الآمال بانخفاض ضعيف.

دعمت بيانات التضخم توقعات الأسواق بأن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط خلال اجتماع سبتمبر، بانخفاض عَنّْ التوقعات السابقة بزيادة 75 نقطة أساس.

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ إلَّى 8.5٪ خلال يوليو من 9.1٪ المسجل فِيْ يونيو، وهُو ما يمثل أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال، لكنه أشار إلَّى أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل لتسهِيْل الحياة على المستهلكين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.