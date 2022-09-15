أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 15 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الخميس 15 سبتمبر 2022، بالتوازي مع انخفاض كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 204.08 ريال (54.29 دولار) مقابل 206.06 ريال (54.82 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 178.57 ريال (47.50 دولار)، مقابل 180.31 ريال (47.97 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 153.06 ريال (40.72 دولار)، مقابل 154.55 ريال (41.12 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.05 ريال (31.67 دولار)، مقابل 120.20 ريال (31.98 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6347 ريالاً (1688 دولاراً)، مقابل 6409 ريالاً (1705 دولاراً) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات عيار 21) 1429 ريالاً (380.01 دولاراً)، مقابل 1444 ريالاً (383.75 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتواصل هبوطها إلَّى ما دون حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع لمعان المعدن الثمين الذي لا يدر عائدات بسبب توقعات الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة من الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

جاء التراجع بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

تحسب الأسواق الآن زيادة لا تقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي فِيْ ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.54٪ لتصل إلَّى 1،688.22 دولار للأوقية بنسبة 249 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين يوم الاثنين الماضي عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.74٪ لتصل إلَّى 1،696.40 دولارًا للأوقية بمقدار 239 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين فِيْ كيتكو ميتالز “نشهد بعض ضغوط البيع لأسباب فنية بعد الخسائر القوية أمس.”

وقال ويكوف “السياسات النقدية المتشددة ستبطئ النمو الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره سيقلل طلب المنتجين والمستهلكين على المعادن (الثمينة)”.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.