أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 18 أغسطس 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات صباح الخميس متأثرة بانخفاض “الثمين” عالمياً وسط توقعات بمزيد من التضييق النقدي.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 212.73 ريال (56.63 دولار) مقابل 214.61 ريال (57.20 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب منصة “أسعار الذهب اليوم”. لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية خلال التعاملات الصباحية من الخميس إلَّى مستوى 159.55 ريال (42.48 دولار)، مقابل 160.46 ريال (43.00 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 124.09 ريال (33.04 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 106.36 ريال (28.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 186.14 ريالاً (49.56 دولاراً)، مقابل 187.37 ريالاً (50.16 دولاراً) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6616 ريالاً (1761 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1489 ريالاً (396.44 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب بشكل طفِيْف خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلَّى مستويات 1775.4 دولار للأوقية، فاقدًا ما يقرب من دولارين بنسبة 0.15٪، فِيْما كان أعلى سعر عَنّْد 1.781 دولارًا للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، وسط تزايد التوقعات بمزيد من التشديد من جانب مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي، وتراجعت عقود الذهب بنسبة 0.7٪ أو ما يعادله بالدولار. 13، لتصل إلَّى 1776.70 دولار للأوقية.

سعر الدولار اليوم

ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات فِيْ وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، إلَّى مستويات قريبة من 107 نقاط، ليصل إلَّى 106.9 نقاط، بارتفاع نسبته 0.35٪.

تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.9٪، ليزيد العائد خلال هذه اللحظات بأكثر من 0.012٪ إلَّى 2.912٪.

قال مسئولو الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماعهم الأخير فِيْ يوليو الماضي، إن سياسة رفع أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تستمر حتى يتباطأ التضخم بشكل حاد عَنّْ مستوياته الحالية.

وأضاف مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي قد يتحرك لإبطاء رفع سعر الفائدة فِيْ مرحلة ما، مع الاعتراف بالمخاطر السلبية على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الذي عقد الشهر الماضي أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة يعتقدون أنه من الضروري نقل أسعار الفائدة إلَّى مستويات مقيدة، مما يعَنّْي مستويات عالية بما يكفِيْ لإبطاء النمو الاقتصادي.

وشهد اجتماع يوليو قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، فِيْ محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 41 عامًا فِيْ يونيو، قبل أن يتباطأ فِيْ يوليو.

كشف المحضر أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يرون أن سعر الفائدة الحالي يظل دون المستوى المحايد على المدى القصير، فِيْ حين أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي قلقون بشأن مخاطر تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية أكثر من اللازم.