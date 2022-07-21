أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 21 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تداولات الخميس 21 يوليو 2022، بالتوازي مع هبوط المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 204.26 ريال (54.35 دولار)، مقابل 206.61 ريال (54.96 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 178.74 ريال (47.56 دولار)، مقارنة بمستوى 180.79 ريال (48.09 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 153.2 ريال (40.77 دولار)، مقابل 154.96 ريال (41.22 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 119.15 ريال (31.71 دولار)، مقابل 120.52 ريال (32.06 دولار) أمس.

سعر اونصه وجنيه الذهب

يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6،353 ريال (1،690 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1430 ريالاً (380.49 دولاراً)، مقابل 1446 ريالاً (384.72 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ نحو عام، حيث أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى للحد من ارتفاع التضخم على جاذبية المعدن النفِيْس.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1691.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس آب 2022 مسجلا 1689.40 دولارا فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1690.40 دولار للأوقية.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا يوم الخميس، مع تحرك أكبر من المبلغ عَنّْه على الأرجح حيث يخشى صانعو السياسة من فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلك الجامح.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

فِيْ بريطانيا، ارتفع التضخم فِيْ يونيو إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا، مما عزز فرص بنك إنجلترا فِيْ رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “انخفض الذهب إلَّى ما دون 1700 دولار للأوقية حيث يواصل المستثمرون الحد من تعرضهم للقطاع قبل اجتماعات البنك المركزي”.

أدى تراجع الدولار إلَّى الحد من خسائر الذهب، حيث انخفض بنسبة 0.3 فِيْ المائة مقابل العملات المنافسة. ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

يتوقع المشاركون فِيْ السوق أيضًا استئناف تدفقات الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلَّى ألمانيا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.6 بالمئة إلَّى 18.54 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلَّى 854.03 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 1867.20 دولارًا.