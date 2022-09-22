أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 22 سبتمبر 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تباين المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 201.89 ريال (53.66 دولار) مقابل 202.67 ريال (53.87 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 176.66 ريال (46.95 دولار)، مقابل 177.34 ريال (47.14 دولار) أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 151.42 ريال (40.24 دولار)، مقابل 152.01 ريال (40.40 دولار) أمس.

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 117.77 ريال (31.30 دولار)، مقابل 118.23 ريال (31.42 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال التعاملات الصباحية إلَّى 6279 ريالاً (1669 دولاراً)، مقابل 6303 ريالاً (1675 دولاراً) أمس.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1،413 ريال (375.60 دولار)، مقابل 1419 ريال (377.09 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تباينت أسعار الذهب اليوم، بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ للحد من التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.38٪ إلَّى 1،667.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 557 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

فِيْ حين ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.14٪ إلَّى 1678.10 دولارًا بحلول الساعة 547 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.