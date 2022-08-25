أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 25 أغسطس 2022.. مكاسب جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات مساء الخميس 25 أغسطس 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا مقابل تراجع الدولار.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 212.23 ريال (56.49 دولار) مقابل 211.80 ريال (56.36 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” للمراقبة. أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ السعودية اليوم إلَّى 159.17 ريال (42.37 دولار)، مقابل 158.85 ريال (42.27 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ السعودية اليوم، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 123.80 ريال (32.95 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 106.11 ريال (28.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة)، ليصل إلَّى 185.70 ريال (49.43 دولار)، مقابل 185.33 ريال (49.31 دولار) أمس.

وبلغ سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6600 ريال (1757 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية قرابة 1486 ريالاً (395.43 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار، حيث يتطلع المستثمرون إلَّى ندوة جاكسون هُول الاقتصادية للحصول على أدلة حول التضخم ومسار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلَّى 1764.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش.

وزادت عقود الذهب الآجلة فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 0.9 بالمئة إلَّى 1777.60 دولار.

تبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس، مع التركيز بشكل خاص على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول غدًا. يهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيرسل رسالة واضحة يمكن أن تكون محفزًا جديدًا للمعدن الثمين.

قال كارستن مينكي، المحلل فِيْ Julius Baer، إن التراجع الطفِيْف فِيْ الدولار، وبلغ عوائد السندات الحقيقية الأمريكية ذروته، وتجدد النفور من المخاطرة فِيْ الأسواق المالية على ما يبدو أنه المحرك لانتعاش الذهب المؤقت.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين فِيْ الخارج.

عزت رونا أوكونيل، المحللة فِيْ Stone X، مكاسب الذهب إلَّى خطة الصين لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد، بما فِيْ ذلك زيادة الدعم التمويلي لمشاريع البنية التحتية.

قال أوكونيل إن قطاع السلع الأساسية بأكَمْله استفاد من الأخبار، مضيفًا أن الذهب يتحرك الآن مرة أخرى إلَّى المنطقة المحايدة بعد تراجع حاد.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية واحدا بالمئة إلَّى 19.35 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلَّى 882.27 دولار، والبلاديوم 0.9 بالمئة إلَّى 2052.41 دولار.