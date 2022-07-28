أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 28 يوليو 2022.. ارتفاع النفِيْس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات الخميس 28 يوليو 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انتعش سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم إلَّى مستوى 209.81 ريال (55.86 دولار) مقارنة بـ208.02 ريال (55.37 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 183.59 ريال (48.87 دولار)، مقابل 182.02 ريال (48.45 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 157.36 ريال (41.89 دولار)، مقابل 156.02 ريال (41.53 دولار) أمس.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى مستوى 122.39 ريال (32.58 دولار) مقابل 121.35 ريال (32.30 دولار) أمس.

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 مسجلا 104.90 ريال (27.93 دولار) مقابل 104.01 ريال (27.68 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى نحو 6525 ريالاً (1737 دولاراً)، مقابل 6469 ريالاً (1722 دولاراً) أمس.

قفز سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراط) إلَّى 1469 ريالاً (391 دولاراً)، مقابل 1456 ريالاً (387.60 دولاراً) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس، بعد التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن رفع أسعار الفائدة فِيْ المستقبل والتي بدت أقل تشددًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلَّى انخفاض الدولار وانخفاض العوائد على سندات الخزانة.

بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلَّى 1737.44 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوعين فِيْ الجلسة السابقة. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1٪ إلَّى 1736.70 دولار للأوقية.

رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية من أجل مكافحة ارتفاع التضخم.

وقال باول إن رفع سعر الفائدة “الكبير بشكل غير عادي” قد يكون مناسبًا فِيْ اجتماع سبتمبر، لكن القرار سيتحدد من خلال البيانات الاقتصادية المتوقعة.

ونزل الدولار 0.6 بالمئة فِيْ المساء وحوم بالقرب من أدنى مستوى له فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الخميس، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كَمْا انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى له فِيْ شهرين. يقلل العائد المنخفض من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فوائد.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلَّى 19.20 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 890 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2042.51 دولار للأوقية.