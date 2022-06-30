أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 30 يونيو 2022.. تراجع جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال تعاملات الخميس 30 يونيو 2022، مع تراجع المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 219.13 ريال (58.41 دولار) مقابل 220.39 ريال (58.72 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد أسعار الذهب. .

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 191.75 ريال (51.11 دولار)، مقابل 192.91 ريال (51.39 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ السعودية إلَّى 164.35 ريال (43.8 دولار)، مقابل 165.29 ريال (44.05 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.83 ريال (34.07 دولار) مقابل 128.56 ريال (34.26 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 109.57 ريال (29.20 دولار) مقابل 110.19 ريال (29.37 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6815 ريالاً (1816 دولاراً)، مقابل 6854 ريالاً (1826 دولاراً) أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 1534 ريالاً (408.85 دولاراً)، مقابل 1542 ريالاً (411.14 دولاراً) أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، لم تكن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأقوى جيدًا بالنسبة للمعادن الثمينة التي لا تدر عائدات، وظلت أسعار الذهب عالقة عَنّْد 1816 دولارًا للأونصة.

وسجل الذهب خلال تعاملات العقود الآجلة تسليم أغسطس بسعر 1815.8 دولار للأوقية، بانخفاض نسبته 0.09٪.

وخسر المعدن الأصفر نحو 6٪ من قيمته خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كان خطر حدوث ركود كافِيًْا لإعادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى 3.10٪ من ذروتها الأخيرة عَنّْد 3.498٪، على الرغم من أن ذلك لا يزال مرتفعًا بمقدار 77 نقطة أساس للربع.

استمر منحنى العائد فِيْ الاستقرار، وتحول إلَّى سلبي فِيْ نطاق من ثلاث إلَّى سبع سنوات، فِيْ حين تم تسعير العقود الآجلة بالكامل تقريبًا مقابل زيادة أخرى متوقعة قدرها 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ يوليو المقبل.

أعطى تشدد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي جنبًا إلَّى جنب مع رغبة المستثمرين فِيْ السيولة فِيْ الأوقات الصعبة الدولار الأمريكي أفضل ربع له منذ أواخر عام 2016. تم تداول مؤشر الدولار عَنّْد 105.100، بانخفاض طفِيْف عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ عقدين عَنّْد 105.79.