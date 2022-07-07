أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاض ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال بداية التعاملات يوم الخميس 7 يوليو 2022، على الرغم من صعود “الثمين” عالمياً مقابل تراجع الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 210.18 ريالاً (55.99 دولاراً) مقابل 213.21 ريالاً (56.83 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب منصة “أسعار الذهب اليوم”. لمراقبة أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 157.64 ريال (41.99 دولارًا)، مقابل 159.91 ريالًا (42.62 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 122.60 ريال (32.66 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 105.09 ريال (28.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 183.91 ريال (48.99 دولار)، مقابل 186.56 ريال (49.72 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر أونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6537 ريالاً (1741 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1471 ريالاً (391.94 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، خلال التعاملات الفورية فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 0.38٪، ليسجل نحو 1745.11 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الجلسة الآسيوية.

وسجلت عقود الذهب الآجلة خلال شهر أغسطس فِيْ بورصة نيويورك التجارية، بحسب تصنيف كومكس، نحو 1743.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع نسبته 0.42٪، مقابل 1745.15 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

يتوقع خبراء الأسواق المالية أن يجد الذهب نقاط دعم عَنّْد 1730.70 دولار للأوقية، ونقاط مقاومة عَنّْد 1815.20 دولار للأوقية.

أما بالنسبة لعقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، فقد انخفض بنسبة 0.19٪ ليتداول عَنّْد 106.70 دولار.

ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 0.78٪ ليتم تداولها عَنّْد 19.31 دولار للأوقية، كَمْا ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 1.32٪ ليصل إلَّى 3.48 دولار للرطل.