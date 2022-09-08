أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية الخميس 8 سبتمبر 2022.. هبوط النفِيْس

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 فِيْ السعودية، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم مستوى 207.91 ريال (55.32 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية مستوى 155.93 ريال (41.49 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد حوالي 121.28 ريال (32.27 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 103.95 ريال (27.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) عَنّْد مستوى 181.92 ريال (48.40 دولار).

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6466 ريالاً (1720 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1455 ريالاً (387.24 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس فِيْما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المتوقع فِيْ وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1716.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1 بالمئة يوم الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغيرًا طفِيْفًا واستقرت على 1728 دولارًا.

يأتي ذلك فِيْما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ عقدين من الزمن والذي لامسه فِيْ الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central ومقرها سنغافورة “هناك الكثير من الأنظار على ما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نهاية الشهر”.

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يتوقع المستثمرون أيضًا أن يعلن المركزي الأوروبي عَنّْ رفع كبير فِيْ أسعار الفائدة للحد من التضخم فِيْ قراره المتوقع فِيْ الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يتبع القرار مؤتمر صحفِيْ مع رئيسة البنك كريستين لاجارد فِيْ الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين بنسبة 0.4٪ إلَّى 863.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3٪ إلَّى 2037.47 دولار. استقرت الفضة عَنّْد 18.5143 دولار.