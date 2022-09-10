أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 10 سبتمبر 2022.. هبوط الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم السبت 10 سبتمبر 2022 رغم صعود سهم “النفِيْس” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم 207.60 ريال (55.24 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 155.70 ريالًا (41.43 دولارًا)، مقابل 156.2 ريالًا (41.56 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.10 ريال (32.23 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 103.80 ريال (27.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى مستوى 181.65 ريال (48.34 دولار)، مقابل 182.23 ريال (48.49 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6456 ريالاً (1718 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1453 ريالاً (386.72 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

سجل سعر الذهب أول ارتفاع أسبوعي له فِيْ 4 أسابيع مع تراجع الدولار عَنّْ أكبر ارتفاع فِيْ عقدين، مما سمح للذهب بالتقدم.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3٪ خلال الأسبوع، مع خسائر 5.2٪ خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وأغلقت العقود عَنّْد 1728.60 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأمريكي مسجلا تراجعا للجلسة عَنّْد 108.35 بعد أن وصل إلَّى 110.79 رغم التصريحات المتشددة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي حول ضرورة خفض التضخم، والموافقة على زيادة كبيرة فِيْ سعر الفائدة فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي. اجتماع يوم 21 من هذا الشهر.