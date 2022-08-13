أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 13 أغسطس 2022.. ارتفاع مفاجئ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال التعاملات مساء يوم السبت 13 أغسطس 2022، رغم تراجع الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ السعودية اليوم إلَّى 217.94 ريال (58.04 دولار) مقارنة بـ 215.82 ريال (57.48 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 163.46 ريال (43.53 دولار) مقابل 161.87 ريال (43.11 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.13 ريال (33.86 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 108.97 ريال (29.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 190.70 ريال (50.78 دولار)، مقابل 188.85 ريال (50.29 دولار) فِيْ نهاية تعاملات الجمعة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية نحو 6778 ريالاً (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1526 جنيهاً (406.28 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب عَنّْد إغلاقها الأخير، لكنها ما زالت تتجه نحو تسجيل الزيادة الأسبوعية الرابعة على التوالي حيث بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط من زيادة عوائد سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0835، تراجعت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلَّى 1787.83 دولار للأوقية، وما زال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعاً بنحو واحد فِيْ المائة فِيْ أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له. فِيْ ما يقرب من عام.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1804 دولارات للأوقية.