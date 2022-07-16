أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 16 يوليو 2022.. زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تداولات يوم السبت 16 يوليو 2022، مدعومة بزيادة ملحوظة فِيْ الطلب فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات السبت إلَّى 206.14 ريال (54.97 دولار) مقارنة بـ 205.62 ريال (54.80 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لرصد الذهب. الأسعار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 154.81 ريال (41.23 دولار) مقارنة بـ 154.22 ريال (41.10 دولار) فِيْ ختام تعاملات الجمعة.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 120.41 ريال (32.07 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 103.21 ريال (27.49 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 180.62 ريال (48.10 دولار)، مقابل 179.92 ريال (47.95 دولار) أمس الجمعة.

وبلغ سعر أونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6419 ريالاً (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1445 ريالاً (384.81 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تداولات الجمعة، وظلت فِيْ طريقها إلَّى الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر الارتفاع المستمر فِيْ سعر الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد انخفاض المعدن الثمين بأكثر من 2٪ الخميس.