أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 17 سبتمبر 2022.. صعود الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ المملكة العربية السعودية خلال تعاملات يوم السبت 17 سبتمبر 2022، بالتوازي مع ارتفاعها العالمي.

على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال المعدن الأصفر فِيْ انخفاض خلال تداولات الأسبوع ككل.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 202.61 ريال (53.92 دولار) مقابل 200.54 ريال (53.38 دولار) أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 177.29 ريال (47.18 دولار) مقابل 175.47 ريال (46.71 دولار).

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 151.96 ريال (40.44 دولار)، مقابل 150.41 ريال (40.04 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.19 ريال (31.45 دولار) مقابل 116.98 ريال (31.14 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6301 ريالاً (1677 دولاراً)، مقابل 6237 ريالاً (1660 دولاراً) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1418 ريالاً (377.45 دولاراً)، مقابل 1404 ريالاً (373.66 دولاراً) أمس.

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة (نهاية تداولات الأسبوع) مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار.، لتتكبد أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وأنهى الذهب تعاملاته الفورية أمس الجمعة على ارتفاع 0.5٪ إلَّى 1675.06 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال الذهب منخفضًا بنحو 2.5٪ خلال تعاملات الأسبوع، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة و “لم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن”.

حصل المعدن الثمين على بعض الدعم من انخفاض الدولار قبل أن يستقر، على الرغم من أنه لا يزال فِيْ طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.2٪ إلَّى 19.39 دولارًا للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 902.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلَّى 2112.30 دولار.