أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 2 يوليو 2022.. عودة للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم السبت 2 يوليو / تموز 2022، على الرغم من عطلة الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية 218.87 ريالاً (58.33 دولاراً)، مقابل 216.99 ريالاً (57.83 دولاراً) أمس، وفقاً لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 191.51 ريال (51.04 دولار) مقابل 189.87 ريال (53.01 دولار) خلال تعاملات أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى 164.15 ريال (43.75 دولار)، مقابل 162.74 ريال (43.37 دولار)، خلال تعاملات اليوم السابق.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.67 ريال (34.02 دولار) مقابل 126.58 ريال (33.73 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق، وسعر الجرام عيار 12 قيراط. وسجل الذهب نحو 109.43 ريال (29.16 دولار) مقابل 108.49 ريال (28.91 دولار) أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ السعودية

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 6807 ريالات (1814 دولارًا)، وانتعش سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية إلَّى 1532 ريالًا (408.31 دولارًا)، مقابل 1519 ريالًا (404.82 دولارًا) خلال أمس. تجارة.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب، أمس الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، مستوى دون 1800 دولار، قبل أن تستعيد بعض انتعاشها وتعود إلَّى مستوى مرتفع سجلت 1811 دولارا للأوقية فِيْ التعاملات الفورية مع إغلاق التداولات.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.