أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 20 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية خلال تعاملات يوم السبت 20 أغسطس 2022، تزامنا مع انخفاض “الثمين” عالميا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ السعودية إلَّى 211.18 ريالاً (56.23 دولاراً) مقابل 211.92 ريالاً (56.43 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة، وفقاً لمنصة “سعر الذهب اليوم”. مراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 158.38 ريال (42.17 دولار)، مقابل 158.94 ريال (42.32 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.19 ريال (32.80 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 105.59 ريال (28.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى مستوى 184.78 ريال (49.20 دولار)، مقابل 185.43 ريال (49.38 دولار) فِيْ نهاية تعاملات الجمعة.

يبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ السعودية حوالي 6568 ريالاً (1749 دولاراً)، وسعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1478 ريالاً (393.59 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع مساء الجمعة، وكانت فِيْ طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية لها فِيْ شهر، مع ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلَّى 1753.84 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلَّى 1767 دولارًا.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.