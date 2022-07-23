أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية السبت 23 يوليو 2022.. النفِيْس يقفز

قفزت أسعار الذهب اليوم فِيْ السعودية، خلال تعاملات صباح السبت 23 يوليو 2022، تزامنا مع صعود “الثمين” عالميا أمام الدولار.

تصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية باحتياطي الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الثمين، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر يونيو 2022 عَنّْ احتياطيات البنوك المركزية فِيْ عالم الذهب، وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35568.40 طنًا من المعدن، بحسب ما أفادت روسيا اليوم.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

وجاء فِيْ المرتبة الثانية لبنان باحتياطي 286.8 طن ثم الجزائر باحتياطي 173.8 طن.

وفِيْما يتعلق بحصة الذهب فِيْ الاحتياطيات الدولية للدول العربية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية فِيْ هذا المؤشر، حيث يشكل المعدن الثمين حوالي 50.7٪ من إجمالي قيمة احتياطياته، وتأتي مصر فِيْ المرتبة الثانية. ويشكل الذهب حوالي 21.8٪ من احتياطياتها الدولية.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ المملكة العربية السعودية اليوم إلَّى 208.79 ريال (55.57 دولار)، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ السعودية إلَّى مستوى 156.60 ريال (41.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ السعودية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.80 ريال (32.42 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 104.40 ريال (27.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ السعودية (الأكثر تداولا فِيْ المملكة) إلَّى 182.70 ريال (48.63 دولار)، مقابل 181.33 ريال (48.25 دولار) فِيْ نهاية تعاملات الجمعة.

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ السعودية نحو 6493 ريالاً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ السعودية (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 1462 ريالاً (389.02 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد إغلاق آخر جلسة تداول مساء الجمعة، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب. .

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية. تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.